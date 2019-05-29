Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 28 мая, 1 военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 2 раза.\r\nВследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.\r\nНа каждый обстрел противник получил адекватный ответ.\r\nПо данным разведки Объединенных сил, 28 мая 3 боевика были убиты, еще 1 ранен.\r\nС начала текущих суток противник трижды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".\r\nПотерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.\r\nНа каждый обстрел украинские подразделения дали адекватный ответ, потери боевиков уточняются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в зоне ООС у Попасной произошло столкновение с ДРГ боевиков, 1 военный пропал без вести.\r\nА также на Донбассе боевики ранили воина ВСУ.