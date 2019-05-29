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29 мая 2019, среда, 10:51 2306
Силовые структуры 2019-05-29T10:51:47+03:00
Українські Новини
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 28 мая, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 2 раза.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 28 мая 3 боевика были убиты, еще 1 ранен.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На каждый обстрел украинские подразделения дали адекватный ответ, потери боевиков уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, в зоне ООС у Попасной произошло столкновение с ДРГ боевиков, 1 военный пропал без вести.

А также на Донбассе боевики ранили воина ВСУ.

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