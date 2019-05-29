Нетрезвое состояние, идиот, дурак: Мосийчук пришел на эфир пьяный, крестился и обзывал зрителей

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии. Это заподозрили зрители, которые высказывали свое мнение в комментариях, а некоторые даже звонили в студию, чтобы об этом сказать.

Так, один мужчина позвонил и отметил: "По моему мнению Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии". На что нардеп ему ответил: "Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть".

Спустя минуту, Мосийчук сказал об этом звонке: "Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное... Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания (нардеп перекрестился. – Ред.)... Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого".

Ведущий передачи попросил политика высказываться с уважением к зрителям. "А у меня нет уважения?" – спросил нардеп.

"Просто человек позвонил, сказал, вы такой-сякой. Я скажу, откуда его попросили позвонить, чтобы дискредитировать меня. Вот и все", – сказал он.

Пользователи соцсетей сразу заметили необычное состояние Мосийчука.

Ранее Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии.