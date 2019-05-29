Нетверезий стан, ідіот, дурень: Мосійчук прийшов на ефір п'яний, хрестився і обзивав глядачів

Народний депутат України Ігор Мосійчук прийшов на прямий ефір телеканалу ZIK у нетверезому стані. Це запідозрили глядачі, які висловлювали свою думку в коментарях, а деякі навіть дзвонили в студію, щоб про це сказати.

Так, один чоловік подзвонив і зазначив: "На мою думку Мосійчук знаходиться в нетверезому стані у вас в студії". На що нардеп йому відповів: "Ви можете оцінювати як завгодно. Я перебуваю в стані, в якому я є".

Через хвилину, Мосійчук сказав про це дзвінку: "Всі ці виродки, які телефонують і розповідають: нетверезий стан, ідіот, дурень і тому подібне... Це все люди, які направляються з певного центру. Господи, дай їм розуміння (нардеп перехрестився. – Ред.)... Не будемо уточнювати, але ми всі розуміємо, з якого".

Ведучий передачі попросив політика висловлюватися з повагою до глядачів. "А у мене немає поваги?" – запитав нардеп.

"Просто людина подзвонив, сказав, ви такий-сякий. Я скажу, звідки його попросили зателефонувати, щоб дискредитувати мене. От і все", – сказав він.

Користувачі соцмереж відразу помітили незвичайне стан Мосійчука.

Раніше Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії.