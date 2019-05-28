Дожди, ветер, грозы и град: завтра в Украину придет непогода

29 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами существенные дожди, грозы, кое-где град, ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +17…+25 градусов.

В Карпатах существенные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине умеренные, местами существенные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце умеренные, местами существенные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве умеренные, местами существенные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

28 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+24 градуса, в районе Приморского +16 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, киевлян предупредили о сильных порывах ветра.

Тем временем, 28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.