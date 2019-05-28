Гройсман отказался делиться "секретом" своего похудения

Премьер-министр Владимир Гройсман отказался сообщить рецепт своего похудения.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Это отдельная тема", - отрезал премьер.\r\nПри этом, в ответ на вопрос, ест ли он вообще, Гройсман ответил утвердительно.\r\nПо сообщениям СМИ, Гройсман за полтора года сбросил 20 килограммов.\r\nСогласно информации журналистов, он худел с помощью "интервального голодания".\r\nКак сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения.\r\nТем временем, Гройсман внезапно похудел, чем вызвал волну обсуждения в соцсетях.