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28 мая 2019, вторник, 13:18 863
Общество 2019-05-28T13:19:03+03:00
Українські Новини
Гройсман отказался делиться "секретом" своего похудения

Гройсман отказался делиться "секретом" своего похудения

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман отказался сообщить рецепт своего похудения.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Это отдельная тема", - отрезал премьер.

При этом, в ответ на вопрос, ест ли он вообще, Гройсман ответил утвердительно.

По сообщениям СМИ, Гройсман за полтора года сбросил 20 килограммов.

Согласно информации журналистов, он худел с помощью "интервального голодания".

Как сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения.

Тем временем, Гройсман внезапно похудел, чем вызвал волну обсуждения в соцсетях.

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