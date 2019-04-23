Гройсман внезапно похудел, чем вызвал волну обсуждения в соцсетях

Премьер-министр Владимир Гройсман резко и заметно сбросил вес, на что обратили внимание пользователи соцсетей, сообщают Українські Новини.\r\nУкраинцы публикуют фотографию Гройсмана от 23 апреля во время проверки хода строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, на которой видно, что он действительно сильно похудел.\r\nТак, редактора и ведущие интересуются, кто диетолог у премьера и шутят, что похудел Гройсман после победы Зеленского.\r\n\r\nТема активизировала и Facebook-комментаторов, которые предлагают свои объяснения такому стремительному похудению премьера.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве продали психотропов на 30 миллионов гривен под видом таблеток для похудения.\r\nТакже президент Узбекистана дал сотрудникам МВД и Минобороны полгода для похудения.\r\nРанее Супрун рассказала, чем опасны "марафоны похудения" и как похудеть безопасно.