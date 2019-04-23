Гройсман внезапно похудел, чем вызвал волну обсуждения в соцсетях

Премьер-министр Владимир Гройсман резко и заметно сбросил вес, на что обратили внимание пользователи соцсетей, сообщают Українські Новини.

Украинцы публикуют фотографию Гройсмана от 23 апреля во время проверки хода строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, на которой видно, что он действительно сильно похудел.

Так, редактора и ведущие интересуются, кто диетолог у премьера и шутят, что похудел Гройсман после победы Зеленского.

Тема активизировала и Facebook-комментаторов, которые предлагают свои объяснения такому стремительному похудению премьера.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве продали психотропов на 30 миллионов гривен под видом таблеток для похудения.

Также президент Узбекистана дал сотрудникам МВД и Минобороны полгода для похудения.

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