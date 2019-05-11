Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения

Владимир Гройсман впервые подробно рассказал, как ему удалось так сильно похудеть. Премьер-министру Украины пришлось отказаться от хлеба и любимого картофеля. Однако, диетой это он не считает, сообщает "КП в Украине" со ссылкой на эфир "Радио НВ".

"У меня нет никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских вещей. Я просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Я считаю, что если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь, то ты снова начинаешь набирать вес. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало, и который был бы достаточен для того, чтобы привести вес в норму. Это первая позиция", - заявил Гросман.

Второй позицией премьер-министр назвал физические нагрузки.

"Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально… Нужно ограничивать себя в питании: я не ем хлеба, не ем картофель. Я очень люблю картошку, но я ее не ем, я для себя принял такое решение. Я не хочу ничего говорить про диетологов… Но это уникальные случаи, когда человек придерживается того, что рекомендует диетолог. Поэтому берите себя в руки сами", - сказал премьер.

Гройсман, по оценкам журналистов, за три года своего премьерства похудел на 20 килограммов. По одной из неофициальных версий сбросить вес ему помогло "интервальное голодание".

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Тем временем Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским.