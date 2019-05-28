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28 травня 2019, вівторок, 13:18 16
Суспільство 2019-05-28T13:21:10+03:00
Українські Новини
Гройсман відмовився ділитися "секретом" свого схуднення

Гройсман відмовився ділитися "секретом" свого схуднення

Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовився повідомити рецепт свого схуднення.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Це окрема тема", - сказав прем'єр.

При цьому, у відповідь на питання, чи є він взагалі, Гройсман відповів ствердно.

За повідомленнями ЗМІ, Гройсман за півтора року скинув 20 кілограмів.

Згідно з інформацією журналістів, він худнув з допомогою "інтервального голодування".

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, від чого йому довелося відмовитися заради схуднення.

Тим часом, Гройсман раптово схуд, чим викликав хвилю обговорення у соцмережах.

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