Гройсман відмовився ділитися "секретом" свого схуднення

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовився повідомити рецепт свого схуднення.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Це окрема тема", - сказав прем'єр.\r\nПри цьому, у відповідь на питання, чи є він взагалі, Гройсман відповів ствердно.\r\nЗа повідомленнями ЗМІ, Гройсман за півтора року скинув 20 кілограмів.\r\nЗгідно з інформацією журналістів, він худнув з допомогою "інтервального голодування".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, від чого йому довелося відмовитися заради схуднення.\r\nТим часом, Гройсман раптово схуд, чим викликав хвилю обговорення у соцмережах.