Гройсман відмовився ділитися "секретом" свого схуднення

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовився повідомити рецепт свого схуднення.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Це окрема тема", - сказав прем'єр.

При цьому, у відповідь на питання, чи є він взагалі, Гройсман відповів ствердно.

За повідомленнями ЗМІ, Гройсман за півтора року скинув 20 кілограмів.

Згідно з інформацією журналістів, він худнув з допомогою "інтервального голодування".

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, від чого йому довелося відмовитися заради схуднення.

Тим часом, Гройсман раптово схуд, чим викликав хвилю обговорення у соцмережах.