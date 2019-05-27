Зеленский-президент впервые посетил Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.\r\nЗеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.\r\n"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - по 400 метров", - говорится в сообщении.\r\nВ частности, в АП добавили, что Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения бытовых условий военных.\r\n"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", - сказал он.\r\nНапомним, Зеленский готов на все для прекращения огня на Донбассе.\r\nЗеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.