Зеленський на Донбасі: якою була перша поїздка Президента на передову

Також у Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в пості спостереження і бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів.

Так, повідомляється, що Глава держави поспілкувався з бійцями про побутові умови, якість харчування, забезпечення технікою, житлом, соціальним пакетом і укомплектування підрозділів.

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Оглянувши побутові умови, в яких знаходяться захисники, Володимир Зеленський зазначив необхідність поліпшення забезпечення.

"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

Раніше під час промови на інавгурації Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.