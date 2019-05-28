Зеленський на Донбасі: якою була перша поїздка Президента на передову

Вчора, 27 травня, Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щастя. Про це повідомляє сайт Президента.\r\nТак, повідомляється, що Глава держави поспілкувався з бійцями про побутові умови, якість харчування, забезпечення технікою, житлом, соціальним пакетом і укомплектування підрозділів.\r\nТакож у Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в пості спостереження і бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів.\r\n[gallery-6038]\r\nОглянувши побутові умови, в яких знаходяться захисники, Володимир Зеленський зазначив необхідність поліпшення забезпечення.\r\n"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Глава держави.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.\r\nРаніше під час промови на інавгурації Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.