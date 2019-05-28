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28 травня 2019, вівторок, 11:36 172
Президент 2019-05-28T13:06:51+03:00
Українські Новини
Зеленський на Донбасі: якою була перша поїздка Президента на передову

Зеленський на Донбасі: якою була перша поїздка Президента на передову

Вчора, 27 травня, Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щастя. Про це повідомляє сайт Президента.

Так, повідомляється, що Глава держави поспілкувався з бійцями про побутові умови, якість харчування, забезпечення технікою, житлом, соціальним пакетом і укомплектування підрозділів.

Також у Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в пості спостереження і бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів.

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента

Оглянувши побутові умови, в яких знаходяться захисники, Володимир Зеленський зазначив необхідність поліпшення забезпечення.

"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

Раніше під час промови на інавгурації Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.

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