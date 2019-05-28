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28 мая 2019, вторник, 08:22 1050
Президент 2019-05-28T08:30:38+03:00
Українські Новини
Представитель Зеленского в Раде рассказал о приоритетных законопроектах

Представитель Зеленского в Раде рассказал о приоритетных законопроектах

Владимир Зеленский. Фото: АП
Владимир Зеленский. Фото: АП

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетных для главы государства. Об этом сообщает ICTV.

Так, по словам Стефанчука, среди приоритетов президента Зеленского также вопросы новой редакции уголовной ответственности. Он добавил, что речь идет об ответственности за незаконное обогащение.

"Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что не верит в эффективность этой Верховной Рады и поэтому хочет определить три основных приоритета - это вопрос депутатской неприкосновенности, это новая редакция уголовной ответственности в отношении незаконного обогащения, и вопросы, связанные с принятием избирательного кодекса", - заявил Стефанчук.

Также Стефанчук рассказал, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями.

"Основной принцип, который мы предлагаем - сегодня Украина нуждается в перезапуске системы власти. Будем ли мы выполнять эти обязательства в нынешнем составе Рады? У нас есть такие планы, но посмотрим, как будет складываться дальнейшее наше сотрудничество с ВР", - добавил Стефанчук.

Как сообщали Українські Новини, представитель Зеленского в Раде предложил сократить количество депутатов.

Ранее у Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады.

Больше новостей о: Верховная Рада незаконное обогащение Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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