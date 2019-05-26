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26 мая 2019, воскресенье, 18:15 2775
Президент 2019-05-26T19:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал МВД не реагировать на мирных протестующих

Зеленский призвал МВД не реагировать на мирных протестующих

Президент Владимир Зеленский призывает Министерство внутренних дел не принимать меры против не нарушающих правопорядок политических протестующих.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, в День города президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян с праздником и назвал столицу гордым и суровым местом.

Тем временем, олигарх Игорь Коломойский рассказал, как Зеленскому сохранить свой рейтинг.

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