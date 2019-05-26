Зеленский призвал МВД не реагировать на мирных протестующих

Президент Владимир Зеленский призывает Министерство внутренних дел не принимать меры против не нарушающих правопорядок политических протестующих.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал он.\r\nКак сообщали Українські Новини, в День города президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян с праздником и назвал столицу гордым и суровым местом.\r\nТем временем, олигарх Игорь Коломойский рассказал, как Зеленскому сохранить свой рейтинг.