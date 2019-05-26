В зоні ООС бойовики обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому. Про це повідомляє штаб ООС. \r\nОбстріли тривали 24 травня з 18:30 по 20:02. Окупанти обстрілювали населений пункт зі станкового протитанкового гранатомету. \r\nВнаслідок розриву гранати один будинок згорів повністю. Внаслідок розриву ще однієї гранати був зруйнований дах житлового будинку. \r\nЗа інформацією українських військових, постраждалих внаслідок обстрілів житлових будинків немає. \r\n\r\nОбстріл житлового будинку. Фото: Штаб ООС Facebook\r\nНагадаємо, на Донбасі бойовик "ЛНР" втік через погане ставлення командира.\r\nРаніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.