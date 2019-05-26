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26 травня 2019, неділя, 15:13 20
Силові структури 2019-05-26T17:30:02+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому

Бойовики обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому

Обстріл житлового будинку. Фото: Штаб ООС Facebook
Обстріл житлового будинку. Фото: Штаб ООС Facebook

В зоні ООС бойовики обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому. Про це повідомляє штаб ООС

Обстріли тривали 24 травня з 18:30 по 20:02. Окупанти обстрілювали населений пункт зі станкового протитанкового гранатомету. 

Внаслідок розриву гранати один будинок згорів повністю. Внаслідок розриву ще однієї гранати був зруйнований дах житлового будинку. 

За інформацією українських військових, постраждалих внаслідок обстрілів житлових будинків немає. 

Обстріл житлового будинку. Фото: Штаб ООС FacebookОбстріл житлового будинку. Фото: Штаб ООС Facebook

Нагадаємо, на Донбасі бойовик "ЛНР" втік через погане ставлення командира.

Раніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.

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