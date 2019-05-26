На Донбасі бойовик "ЛНР" втік через погане ставлення командира

У Луганській області правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який ремонтував техніку окупантів.\r\nПро це у Facebook повідомила прес-секретар поліції в Луганській області Тетяна Погукай.\r\nЗа інформацією правоохоронців, затриманим виявився 61-річний житель Сорокиного. Чоловік з січня по грудень 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань "ЛНР". Там він був на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад.\r\nЧоловік займався ремонтом на заводі "АЗЧ" у Сорокиному, де на той час була військова техніка окупантів. Затриманий стверджує, що згодом він покинув бойовиків, тому що умови праці були важкі, а ставлення командира - поганим.\r\nПравоохоронці проводять перевірки.\r\n\r\nНагадаємо, на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.\r\nТим часом, стали відомі імена українських воїнів, що потрапили в полон до бойовиків 22 травня.