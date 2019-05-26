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26 травня 2019, неділя, 13:22 8
Силові структури 2019-05-26T14:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовик "ЛНР" втік через погане ставлення командира

На Донбасі бойовик "ЛНР" втік через погане ставлення командира

У Луганській області правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який ремонтував техніку окупантів.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

За інформацією правоохоронців, затриманим виявився 61-річний житель Сорокиного. Чоловік з січня по грудень 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань "ЛНР". Там він був на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад.

Чоловік займався ремонтом на заводі "АЗЧ" у Сорокиному, де на той час була військова техніка окупантів. Затриманий стверджує, що згодом він покинув бойовиків, тому що умови праці були важкі, а ставлення командира - поганим.

Правоохоронці проводять перевірки.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.

Тим часом, стали відомі імена українських воїнів, що потрапили в полон до бойовиків 22 травня.

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