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26 травня 2019, неділя, 10:15 28
Силові структури 2019-05-26T12:30:02+03:00
Українські Новини
Стали відомі імена українських воїнів, які потрапили в полон до бойовиків 22 травня

Стали відомі імена українських воїнів, які потрапили в полон до бойовиків 22 травня

Воїни, що потрапили в полон до бойовиків. Фото: Facebook\Дар'я Андрусенко-Якотюк
Воїни, що потрапили в полон до бойовиків. Фото: Facebook\Дар'я Андрусенко-Якотюк

Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території і були захоплені бойовиками в полон 22 травня.

Імена військових опублікувала волонтер Дар'я Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням бойовики захопили в полон:

  • ст. сержант Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981),
  • ст. солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965)
  • ст. солдата Горяїнова Максима Анатолійовича (28.07.1984)
  • ст. солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971)
  • ст. солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982)
  • прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970)
  • ст. солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994)
  • ст. солдата Гордійчука Юрія Миколайовича (25.09.1982)

За словами волонтера, вранці 22 травня вісім бійців 43 мпб "Патріот" вирушили у справах бригади для звірки документів з окремих формувань.

" Жоден з військовослужбовців не мав з собою зброю та знаходився в тверезому стані. ... Судячи з відео військовослужбовці дотримуючись усіх правил проходження ПП та рушили по маршруту який нажаль проходив через непідконтрольні території. Ситуація з пострілами також дуже сумнівна, навіть якщо вони і були то в рухомому дуже голосному Камазі вони просто не могли бути почути", - повідомила Андрусенко-Якотюк.

Нагадаємо, раніше в 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.

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