Стали відомі імена українських воїнів, які потрапили в полон до бойовиків 22 травня

Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території і були захоплені бойовиками в полон 22 травня.

Імена військових опублікувала волонтер Дар'я Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням бойовики захопили в полон:

ст. сержант Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981),

ст. солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965)

ст. солдата Горяїнова Максима Анатолійовича (28.07.1984)

ст. солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971)

ст. солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982)

прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970)

ст. солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994)

ст. солдата Гордійчука Юрія Миколайовича (25.09.1982)

За словами волонтера, вранці 22 травня вісім бійців 43 мпб "Патріот" вирушили у справах бригади для звірки документів з окремих формувань.

" Жоден з військовослужбовців не мав з собою зброю та знаходився в тверезому стані. ... Судячи з відео військовослужбовці дотримуючись усіх правил проходження ПП та рушили по маршруту який нажаль проходив через непідконтрольні території. Ситуація з пострілами також дуже сумнівна, навіть якщо вони і були то в рухомому дуже голосному Камазі вони просто не могли бути почути", - повідомила Андрусенко-Якотюк.

Нагадаємо, раніше в 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.