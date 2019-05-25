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25 травня 2019, субота, 13:08 9
Верховна Рада і партії 2019-05-25T13:11:08+03:00
Українські Новини
Ідеологічні розбіжності: Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії

Ідеологічні розбіжності: Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії

Ігор Мосійчук.
Ігор Мосійчук.

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) вирішив вийти з Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хочу повідомити всім про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка", - написав депутат.

Причиною цього рішення Мосійчук назвав ідеологічні розбіжності з окремими членами команди.

"Серйозні ідеологічні розбіжності спричиняли конфлікти з окремими членами команди. Я не можу йти всупереч власним переконанням і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, незважаючи на всі розбіжності, глибоко поважаю", - заявив він.

Депутат також зазначив, що має намір продовжити громадську, журналістську та політичну діяльність.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм вийшли з фракції "Блок Петра Порошенко" в парламенті.

Раніше Мосійчук зізнався, що його дружина збила скутериста.

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