Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) вирішив вийти з Радикальної партії Олега Ляшка.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Хочу повідомити всім про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка", - написав депутат.\r\nПричиною цього рішення Мосійчук назвав ідеологічні розбіжності з окремими членами команди.\r\n"Серйозні ідеологічні розбіжності спричиняли конфлікти з окремими членами команди. Я не можу йти всупереч власним переконанням і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, незважаючи на всі розбіжності, глибоко поважаю", - заявив він.\r\nДепутат також зазначив, що має намір продовжити громадську, журналістську та політичну діяльність.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутати Ради Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм вийшли з фракції "Блок Петра Порошенко" в парламенті.\r\nРаніше Мосійчук зізнався, що його дружина збила скутериста.