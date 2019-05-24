Все больше депутатов хотят декриминализации конопли

101 депутат предлагает Раде декриминализоровать легальную деятельность в сфере обращения конопли.

Об этом говорится в законопроекте №10313 от 20 мая, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, основными положениями законопроекта предлагается с соблюдением требований международных актов и обязательств Украины установить требования и определить особенности по легальному выращиванию и использованию в промышленных, научных и медицинских целях конопли, которая не содержит тетрагидроканнабинола (ТГК) в опасных количествах, дать толчок для развития национальной медицинской науки и фармацевтической промышленности, способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения реализации права на охрану здоровья с применением более эффективных лекарственных средств, в частности в сфере паллиативной медицины.

Также нормы законопроекта предлагают разрешить хранение и использование продуктов, содержащих фитоканабиноиды, которые не осуществляют наркотического воздействия, лицами по назначению врача, использование таких продуктов в медицинской практике, отменить административную и уголовную ответственность за легальную деятельность в сфере обращения конопли и продуктов их переработки, которые не содержат ТГК в опасных количествах, с одновременным сохранением контроля за деятельностью по выращиванию и распространение растений, содержащих вещества, которые могут быть использованы в производстве наркотических средств, создать условия для научного исследования каннабиноидов, использование в научной и учебной деятельности наркотических веществ (с соблюдением установленных Правительством правил их хранения и учета).

Законопроект также предлагает урегулировать вопросы перемещения, в том числе экспорта и импорта продуктов, содержащих каннабиноиды, которые не осуществляют наркотического воздействия.

Авторами указанного законопроекта являются 101 депутат, среди которых Андрей Вадатурский (фракция "Блок Петра Порошенко"), Виктор Пынзенык (БПП), Рафат Чубаров (БПП), Вадим Новинский (фракция "Опозиционный блок"), Виктория Сюмар (фракция Народный Фронт), Виктория Войцицкая (фракция "Объединение "Самопомич"), Оксана Билозир (БПП), Виктория Пташнык ("Самопомич"), Алена Шкрум ("Батькивщына") и другие депутаты.

Как сообщали Українські Новини, Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях. Также украинский Хельсинский союз поддержал легализацию использования конопли в медицинских целях.