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25 травня 2019, субота, 11:16 697
Суспільство 2019-05-25T11:43:00+03:00
Українські Новини
Раннє старіння і пошкодження ДНК: Супрун розвінчала міф про користь кисню

Раннє старіння і пошкодження ДНК: Супрун розвінчала міф про користь кисню

Кисень. Фото: pixabay
Кисень. Фото: pixabay

 

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка раніше попередила про шкоду і користь кави, розповіла, чи корисно пити кисневі коктейлі.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Супрун розповіла, що ідея, що кисень здатний всмоктуватися через шлунок, виникла в Радянському союзі в 1960 роки. Втім, досліджень, як би підтвердили здатності "дихати шлунком", немає. Крім того, багато кисню шкодить. Підвищення його кількості в організмі призводить до того, що набирають обертів вільнорадикальні ланцюгові реакції, старіння, пошкодження клітинних мембран і ДНК. Додаткова поставка кисню потрібно, наприклад, пацієнтам з гострою зупинкою дихання.

"Ми не можемо дихати шлунком або кишківником. Ми дихаємо легкими, в яких завдяки значній різниці в тиску вуглекислий газ від'єднується від гемоглобіну еритроцитів, а на його місце приєднується кисень. Кисень не рухається в крові у вигляді вільної молекули - це токсичний для нас газ, і його переносять або гемоглобін, або залізовмісні ферменти ", - написала вона.

Супрун привела в приклад експеримент з лабораторними мишами: "Щоб кисень все ж потрапив в кишечник, лабораторних мишок в експерименті більше тижня тримають в камерах з високим тиском кисню (гіпербаричних камерах). Від цього мишки молодше і здоровіше не стають, але в них змінюється кишкова мікрофлора. У нормі, там живуть бактерії, яким кисень не потрібний ".

В одному літрі коктейлю в кращому випадку буде 100-150 міліграмів кисню. За добу ми вдихаємо 550 літрів чистого кисню або вдихаємо 4 літри за хвилину. По суті, замість двох літрів кисневого коктейлю, можна просто зробити три глибокі вдихи.

Чиновниця додала, що найдієвіший кисневий коктейль - це пробіжка по парку або по лісі після дощу, або хоча б аеробні вправи в добре провітрюваному тренажерному залі. Саме робота м'язів і серця покращує кровопостачання і збільшує кількість кисню, який потрапляє в наш організм.

 

"Ми еволюціонували, щоб навчитися дихати повітрям, в якому кисню близько 20%. Дихання на молекулярному рівні - це знешкодження кисню і перетворення його в воду. Кисень нічого не" спалює ", як в печі, тому що всі процеси окислення здійснюються за участю ферментів і молекул, - пише Супрун.

Кисень також не приймає ніякої участі в руйнуванні підшкірного жиру, - стверджує глава МОЗ.

А збільшення кисню в людському організмі призводить до передчасного старіння і пошкодження клітинних мембран і ДНК.

Супрун стверджує, що додатковий кисень необхідний тільки пацієнтам з гострою зупинкою дихання.

"Навіть передчасно народженим дітям надлишок кисню буде шкодити і навіть викликати порушення зору", - пише Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, вчені довели ефективність застосування канабісу в медицині. 

 

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