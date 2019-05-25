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25 мая 2019, суббота, 08:45 140
Силовые структуры 2019-05-25T08:50:10+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб украинский воин, еще один ранен

На Донбассе погиб украинский воин, еще один ранен

Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

После потери двоих "бойцов", за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
  • у города Красногоровка - из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у населенного пункта Каменка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая - из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

  • вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм;
  • у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое ранены.

По состоянию на 7:00 25 мая обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, на Востоке боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ и потеряли двоих "бойцов". Ранее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

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