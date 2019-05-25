На Донбасі загинув український воїн, ще один отримав поранення

Після втрати двох "бійців", за минулу добу збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.\r\nПро це повідомляє прес-центр ООС.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:\r\n\r\nдвічі поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;\r\nбіля міста Красногорівка – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів;\r\nв районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;\r\nтричі поблизу міста Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;\r\nбіля населеного пункту Кам’янка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;\r\nпоблизу села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;\r\nтричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка і Новоселівка Друга – зі станкових протитанкових гранатометів;\r\nпоблизу села Лебединське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:\r\n\r\nпоблизу населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;\r\nв районі населеного пункту Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм;\r\nбіля населеного пункту Майорськ – з ручних протитанкових гранатометів;\r\nв районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.\r\n\r\nВнаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.\r\nЯк повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного окупанта було знищено, ще трьох поранено.\r\nСтаном на 7:00 25 травня обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Сході бойовики 11 раз обстріляли позиції ВСУ і втратили двох "бійців". Раніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.