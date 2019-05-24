Найденную в Киеве картину Синьяка отправили на экспертизу

Суд назначил искусствоведческую экспертизу найденной у преступников в Киеве картины французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн евро.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что картина была найдена в ходе обыска квартиры подозреваемого в убийстве киевского ювелира Сергея Киселева.

23 апреля по решению суда на нее был наложен арест.

В рамках оперативного сотрудничества с правоохранительными органами Франции установлено, что в период с 21 по 24 мая 2018 года в Музее изобразительных искусств в городе Нанси (Франция) была похищена аналогичная картина Синьяка - само полотно было вырезано из рамы.

Указанная картина оценивается примерно в 1 500 000 евро.

Обнаруженная картина дополнительно была осмотрена с участием специалистов из Франции, а именно представителей указанного музея.

"По результатам проведения внешнего осмотра рисунка специалистами из французского музея и отечественным специалистом в области искусствоведения было установлено, что с большей вероятностью данный предмет является той самой картиной, которая была похищена из музея в г. Нанси, Франция", - сказано в судебных материалах.

Тем не менее следователь полиции попросил суд назначить комиссионную искусствоведческую экспертизу с целью установления автора рисунка, периода создания работы, определения художественного уровня, исторического значения, культурной ценности, состояния произведения и определения его стоимости.

10 мая суд поддержал ходатайство полиции и назначил искусствоведческую экспертизу.

При этом суд постановил хранить картину в здании Национального музея "Киевская картинная галерея" по адресу: Киев, ул. Терещенковская, 9.

Суд запретил разрушительные методы исследования объекта.

Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.

Посол Франции поблагодарила Украину за картину Синьяка.