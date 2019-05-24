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24 мая 2019, пятница, 14:24 77
Политика 2019-05-24T23:00:07+03:00
Українські Новини
Депутаты предложили перенести посольство Украины в Иерусалим из Тель-Авива

Депутаты предложили перенести посольство Украины в Иерусалим из Тель-Авива

86 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту рекомендовать Президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров перенести посольство Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом говорится в проекте постановления №10325, зарегистрированном в Раде 23 мая, передают Українські Новини.

Текст проекта постановления на данный момент отсутствует на сайте парламента.

По сообщениям западных СМИ, 14 мая 2018 года США перенесли посольство в Иерусалим.

США стали первой страной, которая официально открыла собственное посольство в Иерусалиме.

Из-за его спорного статуса все страны, которые имеют дипломатические отношения с Израилем, размещают посольства в Тель-Авиве и других городах.

Как сообщали Українські Новини, в Тель-Авиве прошли масштабные протесты против закона о национальном еврейском государстве.

6 декабря 2017 года Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля. Позже США открыли свое посольство в Иерусалиме

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