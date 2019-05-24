Депутаты предложили перенести посольство Украины в Иерусалим из Тель-Авива

86 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту рекомендовать Президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров перенести посольство Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.\r\nОб этом говорится в проекте постановления №10325, зарегистрированном в Раде 23 мая, передают Українські Новини.\r\nТекст проекта постановления на данный момент отсутствует на сайте парламента.\r\nПо сообщениям западных СМИ, 14 мая 2018 года США перенесли посольство в Иерусалим.\r\nСША стали первой страной, которая официально открыла собственное посольство в Иерусалиме.\r\nИз-за его спорного статуса все страны, которые имеют дипломатические отношения с Израилем, размещают посольства в Тель-Авиве и других городах.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Тель-Авиве прошли масштабные протесты против закона о национальном еврейском государстве.\r\n6 декабря 2017 года Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля. Позже США открыли свое посольство в Иерусалиме.