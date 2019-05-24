В День защиты детей на Крещатике ограничат движение

Киевская городская государственная администрация (КГГА) ограничила движение транспорта на Крещатике 1-2 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"1 и 2 июня с 12:00 до 22:00 в центре столицы будет проводиться Всеукраинская патриотическая молодежная акция "За семью и детей!". В связи с этим распоряжением КГГА №904 предусмотрено ограничение/запрет движения всех видов транспорта на Крещатике - от Майдана Незалежности до улицы Прорезной - с 00:01 1 июня до 23:59 2 июня", - сказано в нем.

Кроме того, на территории пешеходной зоны от Майдана Незалежности до улицы Крещатик, 22 с 12:00 31 мая до 10:00 1 июня состоится монтаж конструкций и оборудования, необходимого для проведения мероприятия.

Демонтаж планируется осуществить с 22:00 2 июня до 12:00 3 июня.

1 июня отмечается Международный день защиты детей.

Как сообщали Українськi Новини, на выходных в центре Киева ограничат движение.

Ранее сообщалось, куда пойти в дни празднования Дня Киева.