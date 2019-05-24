На Донбасі бойовики 11 раз обстріляли позиції ЗСУ і втратили двох "бійців"

Вчора, 23 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Під час обстрілу був поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" позиції наших захисників поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще один - поранений", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів.

Раніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.