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24 травня 2019, пʼятниця, 06:00 55
Lifestyle 2019-05-24T08:31:14+03:00
Українські Новини
Сьогодні День Кирила і Мефодія: заборони дня і народні прикмети

Сьогодні День Кирила і Мефодія: заборони дня і народні прикмети

Святий Кирило разом з братом Мефодієм та їхніми учнями склали слов'янську азбуку і переклали найважливіші богослужбові книги. Фото: azbyka.ru
Святий Кирило разом з братом Мефодієм та їхніми учнями склали слов'янську азбуку і переклали найважливіші богослужбові книги. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 24 травня, Православна Церква вшановує святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, які створили слов'янську абетку. Брати були просвітителями і стали першими перекладачами богослужбових книг на слов'янську мову. Про життєдіяльності святих і народні прикметах в день вшанування розкажуть Українські Новини.

Брати походять від знатної сім'ї, в якій було 7 дітей: Мефодій був старшим, а Кирило – молодшим. Святий Мефодій мав військове звання, але незабаром прийняв чернечий постриг.

Святий Кирило ж захоплював оточуючих неабиякими інтелектуальними здібностями, здобув освіту у кращих учителів і був визнаний у народі мудрим. Після навчання святий отримав сан, однак незабаром таємно пішов зі столиці і відправився до брата для чернечого життя.

Брати призивалися імператором для проведення проповідей. Одного разу служба звела їх з послами Моравії, просившими про проповіді слов'янською мовою. Святий Кирило разом з братом Мефодієм та їхніми учнями почав складати слов'янську абетку. Також були переведені найважливіші богослужбові книги.

В Моравії братів чекав теплий прийом від народу, однак і гнів від німецьких єпископів, що не визнавали слов'янську мову церковною. Для вирішення мовного питання, вони були покликані до папи Римського.

При зустрічі святі піднесли мощі священномученика Климента (папи Римського), які вони виявили під час подорожей. Святі було прийняті з пошаною і прийняттям слов'янської літургії.

Традиції

У свято заборонялося працювати з землею, адже можна було прогнівити святих (в свято також шанували і священномученика Мокія). В народі з цього приводу навіть ходило повір'я, що, якщо не послухатися, всі посіви град поб'є, який нерідко сприймався як Божа кара за людські провини.

Вважається, що цього дня погода стає по-літньому спекотна. Часто на Мокія передбачають погоду, створюючи стійкі прикмети:

  • якщо небо на Мокія зіпсується - все літо буде лити дощ;
  • якщо туманно і багряний схід сонця, а вдень дощ - літо мокре і грізне;
  • мокро на Мокія – чекай літа ще мокрішого;
  • якщо поземний туман, що утворився ввечері, розходиться до сходу сонця - наближається негода.

Як повідомляли Українські Новини, вчора шанували апостола Симона Зілота: повір'я і традиції.

А 22 травня відбувся День літнього Миколая Чудотворця.

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