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23 мая 2019, четверг, 06:00 13
Lifestyle 2019-05-23T06:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня почитают апостола Симона Зилота: народные традиции и поверья

Сегодня почитают апостола Симона Зилота: народные традиции и поверья

Для празднование народ собирался с различными угощениями на полянах в лесу. Фото: azbyka.ru
Для празднование народ собирался с различными угощениями на полянах в лесу. Фото: azbyka.ru

Сегодня, 23 мая, православные христиане почитают одного из 12-ти апостолов – Симона Зилота. Традиции праздника имеют глубокие корни, но и поныне в народе принято устраивать гуляния в лесах и собирать травы. Об обрядах и приметах праздника расскажут Українські Новини.

Святой Симон Зилот – один из 12-ти приближенных учеников Христа. Апостол обрел имя "зилот" в значении человека, заботящегося о принесении пользы. Известно, что первое чудо, сотворенное Иисусом, произошло именно в доме Симона: Спаситель обернул воду в вино, чтобы насытить выпивкой каждого гостя на пиру.

Еще с давних, дохристианских, времен, в этот день народ славил матушку землю. Отголоски давней традиции сохраняются и в современности, поскольку святой апостол Симон почитается как покровитель трав. В этот день запрещалось пахать землю и касаться ее какими-либо орудиями труда. Также при пастве скота нельзя было вбивать в землю колья.

В народе существует поверье, что в праздник святой наделает полезные растения особой чудодейственной силой. В связи с этим, женщины ходили в поле собирать травы, при этом придерживаясь определенных обрядов.

Во-первых, до сбора нужно хорошенько искупаться, попариться в бане и надеть чистую одежду. Идти в поле можно только чистым духом и телом. Во-вторых, определенные травы и вовсе нельзя собирать руками – только используя чистый платок. Также нельзя было допускать, чтобы рядом присутствовал кто-то еще. В-третьих, в процессе читали специальные заговоры, молитвы (часто "Отче наш").

Собранные травы сушили и в дальнейшем с их помощью лечили различные болезни.

После соблюдения традиции приступали к основному празднованию. Народ собирался на полянах в лесу с уже заготовленными варениками, салом, блинчиками, печеной рыбой и выпивкой, чтобы почтить святого и отметить праздник.

Приметы:

  • сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду;
  • пчелы с утра весело летают - будет солнечный день;
  • кто сеет пшеницу на Симона Зилота, у того она родится, как золото.

Как сообщали Українські Новини, вчера отметили день Николая Чудотворца.

Ранее прошла поминальная неделя с Радоницей.

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