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23 мая 2019, четверг, 11:20 597
Судебная власть 2019-05-23T11:20:35+03:00
Українські Новини
На директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду надели электронный браслет

На директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду надели электронный браслет

Олег Майборода. Фото: Укрбуд
Олег Майборода. Фото: Укрбуд

Правоохранители надели электронный браслет слежения на директора строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительства жилья для военных Нацгвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник правоохранительных органов.

"Майборода с браслетом. Уже носит его", - сказал собеседник.

По его словам, электронный браслет также надели и на другого фигуранта дела - оценщика Алису Грынчук.

Как сообщали Українськi Новини, САП обжаловала отказ суда арестовать директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду.

Ранее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.

Больше новостей о: Электронный браслет Укрбуд Девелопмент Олег Майборода

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