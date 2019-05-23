На директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду надели электронный браслет

Правоохранители надели электронный браслет слежения на директора строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительства жилья для военных Нацгвардии.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил сотрудник правоохранительных органов.\r\n"Майборода с браслетом. Уже носит его", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, электронный браслет также надели и на другого фигуранта дела - оценщика Алису Грынчук.\r\nКак сообщали Українськi Новини, САП обжаловала отказ суда арестовать директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду.\r\nРанее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.