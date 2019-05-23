На директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду надели электронный браслет

Правоохранители надели электронный браслет слежения на директора строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительства жилья для военных Нацгвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник правоохранительных органов.

"Майборода с браслетом. Уже носит его", - сказал собеседник.

По его словам, электронный браслет также надели и на другого фигуранта дела - оценщика Алису Грынчук.

Как сообщали Українськi Новини, САП обжаловала отказ суда арестовать директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду.

Ранее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.