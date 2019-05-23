На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів

Вчора, 22 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Внаслідок обстрілу був поранений один український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще один - поранений. Також ворог втратив одну бойову машину піхоти і один військовий вантажний автомобіль", - йдеться у повідомленні штабу.

Наголошується, що з початку поточної доби обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.

Раніше, 21 травня, на Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ.