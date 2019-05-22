Відео дня: на Закарпатті через повені тоне 100-річний чеський млин

У Виноградівському селі Великі Ком'яти тоне 100-річний млин. Його побудували ще у 1890 році.

Про це повідомив "Голос Карпат".

З 21 травня на всій території Закарпатської області тривають сильні дощі, які в центральній і східній частинах становили понад 50 мм. В результаті негоди в Закарпатті зафіксували підтоплення на території Іршавського, Хустського та Виноградівського районів.

Всього на території області підтоплено 8 дворів, 273 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, а також пошкоджено 1 мостовий перехід і зруйновано 230 м. п. берегоукріплень.

Також постраждав млин, побудований в 1890 році. Через повені його потихеньку затоплює водою.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні майже на всій території України пройшли грози, місцями з градом.

Раніше українців попередили про сильні дощі, грози та пориви вітру.