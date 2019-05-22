Зеленский предлагает Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам и снизить избирательный барьер с 5% до 3%.\r\nСоответствующий законопроект №10319 зарегистрирован в Раде 22 мая, передают Українськi Новини.\r\nВ пояснительной записке к документу отмечается, что Зеленский согласен с необходимостью внедрения на выборах Рады пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призывают общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Раде, однако считает, что досрочное прекращение полномочий Рады и 60- дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает не распространять закон о публичных закупках на ЦИК во время выборов.\r\nТем временем, досрочные выборы в Раду состоятся 21 или 28 июля.