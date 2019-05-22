Неизвестные прекратили блокирование здания ВККС

Неизвестные прекратили блокирование здания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передают Українськi Новини.

"Утром, 22 мая 2019 года, заседания коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины осуществляются в штатном режиме. Блокирование ВККСУ так называемыми активистами, которое продолжалось в течение двух дней, сегодня не происходит", - сказано в нем.

Таким образом, продолжается проведение квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Как сообщали Українськi Новини, в ВККС заявили, что блокирование ВККС связано с оцениванием судей.

Ранее суд лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей.