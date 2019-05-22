За радикальные изменения в стране выступают 87% украинцев

87% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за радикальные изменения в стране.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nТак, 87% выступают за радикальные изменения, а 5% выступают за то, чтобы все осталось, как есть.\r\nЕще 6% хотят, чтобы все вернулось так, как было ранее.\r\nПри этом 49% опрошенных считают, что Украина движется в неправильном направлении, 30% считают, что в правильном.\r\nОпрос проводился среди 2 000 жителей Украины методом личного интервью 16-21 мая.\r\nПогрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в улучшении ситуации в стране в ближайшие месяцы уверены 49,7% украинцев. Также большинство украинцев не одобряли работу Кабмина, Рады и бывшего Президента Петра Порошенко.\r\nТем временем в Раду, согласно опросу, с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.