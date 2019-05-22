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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 12:25 256
Общество 2019-05-22T12:26:49+03:00
Українські Новини
За радикальные изменения в стране выступают 87% украинцев

За радикальные изменения в стране выступают 87% украинцев

Опрос. Фото: pixabay
Опрос. Фото: pixabay

87% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за радикальные изменения в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 87% выступают за радикальные изменения, а 5% выступают за то, чтобы все осталось, как есть.

Еще 6% хотят, чтобы все вернулось так, как было ранее.

При этом 49% опрошенных считают, что Украина движется в неправильном направлении, 30% считают, что в правильном.

Опрос проводился среди 2 000 жителей Украины методом личного интервью 16-21 мая.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, в улучшении ситуации в стране в ближайшие месяцы уверены 49,7% украинцев. Также большинство украинцев не одобряли работу Кабмина, Рады и бывшего Президента Петра Порошенко.

Тем временем в Раду, согласно опросу, с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

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