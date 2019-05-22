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22 мая 2019, среда, 11:32 1845
Экономика 2019-05-23T11:45:09+03:00
Українські Новини
Курс рубля немного "просел" в среду

Курс рубля немного "просел" в среду

В среду, 22 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 21 мая понизился на 1 копейку и составил 3,61 гривен за 10 рублей, в то же время курс продажи не изменился и составил 4,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 22 мая:

  Евро 10 российских рублей
  Продажа Покупка Продажа
Средний 29,4681 3,61 4,15
Максимальный 29,8000 3,98 5,00
Минимальный 29,3000 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, после резкого падения доллар начал дорожать.

Тем временем, НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек.

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