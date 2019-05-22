Курс рубля немного "просел" в среду

В среду, 22 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 21 мая понизился на 1 копейку и составил 3,61 гривен за 10 рублей, в то же время курс продажи не изменился и составил 4,15 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 22 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n29,4681\r\n3,61\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n29,8000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n29,3000\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после резкого падения доллар начал дорожать.\r\nТем временем, НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек.