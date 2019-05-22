В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик

В ЕС запретили пластиковые изделия, для которых существует альтернатива. Соответствующую директиву одобрил Совет Евросоюза, сообщает DW.

Так, сообщается, что данная директива - заключительный этап процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", - говорится в заявлении.

Согласно директиве, до 2029 года 9 из 10 использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными.

Кроме того, пластиковые бутылки, которые имеются в продаже, до 2025 года должны должны содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а до 2030 года - 30%.

Также предусмотрено, что производителей пластиковой продукции могут привлекать к ответственности и привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Как сообщали Українські Новини, пакт о борьбе с пластиковым мусором подписали 187 стран.

Ранее в Таллине запретили использовать одноразовую пластиковую посуду на общественных мероприятиях.