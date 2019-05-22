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22 травня 2019, середа, 08:00 6
Силові структури 2019-05-22T08:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ

На Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ

Вчора, 21 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню. Під час бойових дій було поранено троє українських військових. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня на Донбасі бойовики поранили військового ЗСУ і поплатилися шістьма "бійцями".

Раніше Президент Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

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