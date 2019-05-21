Фото дня: небо над Киевом затянуло громадными густыми тучами

Во вторник вечером Киев затянуло огромными тучами, от которых почти все небо стало черным и киевляне публикуют его снимки в ожидании ливней.\r\nТак, соответствующее фото опубликовал юрист Василий Майоров на своей странице в социальной сети Facebook.\r\nТучи над Киевом. Фото: Василий Майоров\/Facebook\r\n"Я завтра на работу не приду. К нам прилетела огромная летающая тарелка", - пошутил он.\r\nТакже громадные тучи появились над Русановской набережной в Днепровском районе столицы.\r\nТучи над Русановской набережной.\r\nКак сообщали Українські Новини, град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю.\r\n21 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов. Также 20 мая украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.\r\nЗавтра, 22 мая, почти на всей территории Украины пройдут грозы, местами – с градом.