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21 мая 2019, вторник, 23:18 1527
Жизнь 2019-05-21T23:24:57+03:00
Українські Новини
Фото дня: небо над Киевом затянуло громадными густыми тучами

Фото дня: небо над Киевом затянуло громадными густыми тучами

Тучи над Киевом. Фото: Василий Майоров/Facebook
Тучи над Киевом. Фото: Василий Майоров/Facebook

Во вторник вечером Киев затянуло огромными тучами, от которых почти все небо стало черным и киевляне публикуют его снимки в ожидании ливней.

Так, соответствующее фото опубликовал юрист Василий Майоров на своей странице в социальной сети Facebook.

Тучи над Киевом. Фото: Василий Майоров/FacebookТучи над Киевом. Фото: Василий Майоров/Facebook

"Я завтра на работу не приду. К нам прилетела огромная летающая тарелка", - пошутил он.

Также громадные тучи появились над Русановской набережной в Днепровском районе столицы.

Тучи над Русановской набережной.Тучи над Русановской набережной.

Как сообщали Українські Новини, град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю.

21 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов. Также 20 мая украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.

Завтра, 22 мая, почти на всей территории Украины пройдут грозы, местами – с градом.

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