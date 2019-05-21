Зеленський призначив головою Адміністрації Богдана

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана.

Про це йдеться в указі №304 від 21 травня, передають Українські Новини.

"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, враховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича головою Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.

Як повідомляє "BBC Украина", Андрію Богдану 42 роки. Він жив і навчався у Львові, де здобув вищу юридичну освіту. Там же у 2001 році отримав свідоцтво адвоката. Згодом переїхав до Києва, де з часом став керуючим партнером об'єднання "Адвокатська фірма "Юридичні радники".

Окрім адвокатської роботи, був також помічником судді Київського апеляційного суду.

У 2007 року балотувався до Верховної Ради по списках блоку "Наша Україна - Народна самооборона" (хоча, як зазначається на сайті ЦВК, до жодної партії не входив). Депутатом у підсумку не став.

У січні 2008 року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив Андрія Богдана своїм заступником з питань боротьби з корупцією. Залишився в уряді після перемоги Віктора Януковича й у березні 2010 року став заступником міністра Кабінету Міністрів України та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Пізніше цю посаду ліквідували, однак у 2013 році тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров знову призначив Андрія Богдана уповноваженим Кабміну у сфері антикорупційної політики.

Після Євромайдану та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили. Навесні того ж 2014 року він став радником новопризначеного губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

Від початку президентської кампанії Володимира Зеленського Андрія Богдана почали називати "куратором Коломойського" у Зе-штабі, де бачили адвоката. Які саме функції виконує Андрій Богдан, у штабі не пояснювали.

Політконсультант Володимира Зеленського Дмитро Разумков лише відзначав, що "ключових позицій" у нього немає, а сам він "допомагає по юридичних питаннях". За словами Разумкова, Андрій Богдан є "давнім товаришем" Володимира Зеленського.

У ЗМІ Богдана називають "неформальним керівником" штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає.

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського Богдан прогнозував призначення посадових осіб АП сьогодні.

Олігарх Ігор Коломойський прогнозував, що головою АП Зеленського може стати Богдан.

Андрій Богдан раніше пояснив, чому з усієї команди Володимира Зеленського, переможця виборів, його особистість обговорюється найбільше.