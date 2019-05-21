Советник Зеленского Богдан прогнозирует назначение должностных лиц АП сегодня

Советник Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прогнозирует назначение должностных лиц Администрации Президента во вторник.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.\r\n"Такое решение еще не принято, возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал советник.\r\nБогдан по окончании консультаций Зеленского с председателями фракций и руководством Верховной Рады вышел из Администрации для ответов на вопросы журналистов.\r\nОн представился советником по юридическим вопросам.\r\nКак сообщали Українські новини, Зеленский планировал 20 мая назначить главу Администрации Президента.\r\nТем временем, указ о роспуске Рады ожидается завтра.