Советник Зеленского Богдан прогнозирует назначение должностных лиц АП сегодня

Советник Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прогнозирует назначение должностных лиц Администрации Президента во вторник.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Такое решение еще не принято, возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал советник.

Богдан по окончании консультаций Зеленского с председателями фракций и руководством Верховной Рады вышел из Администрации для ответов на вопросы журналистов.

Он представился советником по юридическим вопросам.

Как сообщали Українські новини, Зеленский планировал 20 мая назначить главу Администрации Президента.

Тем временем, указ о роспуске Рады ожидается завтра.