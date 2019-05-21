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  • МИД Чехии приветствует назначение Брэндона Старка королем Вестероса и окончание гражданской войны
21 мая 2019, вторник, 13:02 310
Политика 2019-05-22T12:00:10+03:00
Українські Новини
МИД Чехии приветствует назначение Брэндона Старка королем Вестероса и окончание гражданской войны

МИД Чехии приветствует назначение Брэндона Старка королем Вестероса и окончание гражданской войны

Игра Престолов. Фото: kinopoisk.ru
Игра Престолов. Фото: kinopoisk.ru

Министерство иностранных дел Чехии сделало официальное заявление в связи с выходом последней серии сериала "Игра престолов".

Об этом оно написало на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

"Министерство иностранных дел приветствует окончание давней гражданской войны в Западных землях. Мы рассматриваем Брэндона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, петиция с требованием переснять 8 сезон "Игры престолов" собрала уже миллион подписей.

Ранее в промофото к предпоследней серии "Игры престолов" у Джейме Ланнистера выросла новая рука.

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