Гройсман встретился с миссией МВФ

Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.\r\n"Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - сказано в нем.\r\nНа встрече также присутствовала министр финансов Оксана Маркарова.\r\nДругие детали не сообщаются.\r\nКак писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.\r\nРанее Гройсман рассказал, каким будет сотрудничество с МВФ после его отставки.