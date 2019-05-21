Гройсман встретился с миссией МВФ

Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - сказано в нем.

На встрече также присутствовала министр финансов Оксана Маркарова.

Другие детали не сообщаются.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

Ранее Гройсман рассказал, каким будет сотрудничество с МВФ после его отставки.