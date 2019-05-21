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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 13:06 1062
Общество 2019-05-22T12:00:10+03:00
Українські Новини
Часть Киева останется без воды на несколько дней: адреса

Часть Киева останется без воды на несколько дней: адреса

Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

В конце мая некоторые жилые дома Киева останутся временно без холодной воды из-за проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Так, сообщается, что часть отключений будет проводиться с 21 до 22 мая, а вторая часть – с 28 до 29 мая.

Отмечается, что ремонт необходимо выполнять для надежной работы систем водоснабжения.

Где и когда отключат воду:

  • 21 мая с 09:00 до 22:00 — улица Нижний Вал (речной порт), улица Верхний Вал, 72;
  • 21 мая с 09:00 до 21:00 — улица Деловая, 1/2, 4, 5б, 6, 14, 14а, 14б, 16;
  • 28 мая с 09:00 до 06:30 — улица Челябинская, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24г.

Как сообщали Українські Новини, сотни домов в 7 районах Киева остались без горячей воды на две недели.

Ранее в Ровно из-за долгов отключили горячую воду.

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