Часть Киева останется без воды на несколько дней: адреса

В конце мая некоторые жилые дома Киева останутся временно без холодной воды из-за проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".\r\nТак, сообщается, что часть отключений будет проводиться с 21 до 22 мая, а вторая часть – с 28 до 29 мая.\r\nОтмечается, что ремонт необходимо выполнять для надежной работы систем водоснабжения.\r\nГде и когда отключат воду:\r\n\r\n21 мая с 09:00 до 22:00 — улица Нижний Вал (речной порт), улица Верхний Вал, 72;\r\n21 мая с 09:00 до 21:00 — улица Деловая, 1\/2, 4, 5б, 6, 14, 14а, 14б, 16;\r\n28 мая с 09:00 до 06:30 — улица Челябинская, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24г.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сотни домов в 7 районах Киева остались без горячей воды на две недели.\r\nРанее в Ровно из-за долгов отключили горячую воду.