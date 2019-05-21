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21 травня 2019, вівторок, 11:58 28
Політика 2019-05-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Портнов подав у ДБР першу заяву про злочин Порошенка

Портнов подав у ДБР першу заяву про злочин Порошенка

Андрій Портнов. Фото:
Андрій Портнов. Фото: "Країна"

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов просить Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти колишнього Президента Петра Порошенка за підозрою в державній зраді та спробі захоплення державної влади.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, сьогодні Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин. Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади та службових повноважень", - написав він.

На його думку, злочинні дії Порошенка призвели до захоплення Росією українських моряків під час проходження кораблями через Керченську протоку.

Він вважає, що Порошенко усвідомлено здійснив провокацію за участю українських військових.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону екс-заступник голови Адміністрації Портнова.

Раніше Портнов заявив, що не має наміру йти на держслужбу.

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