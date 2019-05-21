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21 травня 2019, вівторок, 10:57 66
Політика 2019-05-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Парубій і голови фракцій Ради прибули в Адміністрацію для консультацій із Зеленським

Парубій і голови фракцій Ради прибули в Адміністрацію для консультацій із Зеленським

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, голова фракції "Блок Петро Порошенко" Артур Герасимов, фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, фракції Радикальної партії Олег Ляшко "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк, фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко і співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутинник прибутку в Адміністрацію Президента для проведення консультацій з Володимиром Зеленським.

Трансляцію з Адміністрації вів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Ляшко, передають Українські Новини.

 

Також у залі присутні перший віце-спікер Ірина Геращенко і віце-спікер Оксана Сироід.

Ляшко вважає, що всі консультації і обговорення повинні бути публічними та відкритими.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сплатив штраф за порушення на 2 турі виборів Президента.

Раніше Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.

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