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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 10:21 684
Политика 2019-05-22T11:45:13+03:00
Українські Новини
Зеленский оплатил штраф за нарушение на 2 туре выборов Президента

Зеленский оплатил штраф за нарушение на 2 туре выборов Президента

Зеленский. Фото: АП
Зеленский. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева, который признал его виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе 2-го тура выборов Президента.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко.

"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он.

По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая.

Таким образом Зеленский выполнил решение суда в полной мере.

Как сообщали Українськi Новини, президентское удостоверение Зеленского упало на пол на инаугурации.

Ранее Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.

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