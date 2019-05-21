Зеленский оплатил штраф за нарушение на 2 туре выборов Президента

Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева, который признал его виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе 2-го тура выборов Президента.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко.

"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он.

По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая.

Таким образом Зеленский выполнил решение суда в полной мере.

Как сообщали Українськi Новини, президентское удостоверение Зеленского упало на пол на инаугурации.

Ранее Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.