Зеленський сплатив штраф за порушення на 2 турі виборів Президента

Президент Володимир Зеленський оплатив 850 гривень штрафу згідно з рішенням Оболонського районного суду Києва, який визнав його винним у незаконній агітації, а саме в демонстрації виборчого бюлетеня в ході 2-го туру виборів Президента.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Зеленського Ігор Пугайко.

"Володимир Зеленський вирішив не оскаржувати це рішення і оплатив штраф", - сказав він.

З його слів, штраф було сплачено в попередню п'ятницю, 17 травня.

Таким чином Зеленський виконав рішення суду повністю.

Як повідомляли Українські Новини, президентське посвідчення Зеленського впало на підлогу на інавгурації.

Раніше Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.