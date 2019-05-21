Зеленський сплатив штраф за порушення на 2 турі виборів Президента

Президент Володимир Зеленський оплатив 850 гривень штрафу згідно з рішенням Оболонського районного суду Києва, який визнав його винним у незаконній агітації, а саме в демонстрації виборчого бюлетеня в ході 2-го туру виборів Президента.\r\nПро це Українським Новинам повідомив адвокат Зеленського Ігор Пугайко.\r\n"Володимир Зеленський вирішив не оскаржувати це рішення і оплатив штраф", - сказав він.\r\nЗ його слів, штраф було сплачено в попередню п'ятницю, 17 травня.\r\nТаким чином Зеленський виконав рішення суду повністю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президентське посвідчення Зеленського впало на підлогу на інавгурації.\r\nРаніше Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.