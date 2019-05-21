Ляшко приїхав до Зеленського на бюджетному велосипеді і залишив його на Банковій без нагляду

Сьогодні вранці, 21 травня, депутат Олег Ляшко приїхав в Адміністрацію Президента на консультації глави держави Володимира Зеленського на велосипеді. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nТак, повідомляється, що Ляшко обурився відсутністю паркування для транспорту, сказавши "не бачу парковки для велосипедів".\r\n\r\nТакож Ляшко запропонував охочим покататися на велосипеді, проте потім поставити його назад.\r\n\r\nЛяшко залишив свій велосипед без нагляду. Зазвичай велосипеди прив'язують до стовпа ланцюгом, щоб уникнути крадіжки.\r\nСам велосипед Ляшко опломбований. Судячи з усього Службою безпеки або УДО.\r\n\r\nВелосипед Ляшко фірми Specialized серії P Series в інтернеті коштує в діапазоні 10-17 тисяч гривень, що можна порівняти з вартістю моделей для дітей, і знаходиться в нижньому ціновому сегменті.\r\nЗараз на велосипеді Ляшко катаються журналісти, які на Банковій очікують закінчення консультацій керівників фракцій ради з Зеленським з розпуску парламенту.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді.\r\nРаніше Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом