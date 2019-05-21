Ляшко приїхав до Зеленського на бюджетному велосипеді і залишив його на Банковій без нагляду

Сьогодні вранці, 21 травня, депутат Олег Ляшко приїхав в Адміністрацію Президента на консультації глави держави Володимира Зеленського на велосипеді. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, повідомляється, що Ляшко обурився відсутністю паркування для транспорту, сказавши "не бачу парковки для велосипедів".

Також Ляшко запропонував охочим покататися на велосипеді, проте потім поставити його назад.

Ляшко залишив свій велосипед без нагляду. Зазвичай велосипеди прив'язують до стовпа ланцюгом, щоб уникнути крадіжки.

Сам велосипед Ляшко опломбований. Судячи з усього Службою безпеки або УДО.

Велосипед Ляшко фірми Specialized серії P Series в інтернеті коштує в діапазоні 10-17 тисяч гривень, що можна порівняти з вартістю моделей для дітей, і знаходиться в нижньому ціновому сегменті.

Зараз на велосипеді Ляшко катаються журналісти, які на Банковій очікують закінчення консультацій керівників фракцій ради з Зеленським з розпуску парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді.

Раніше Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом