підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 травня 2019, вівторок, 10:10 32
Суспільство 2019-05-21T13:15:04+03:00
Українські Новини
Ляшко приїхав до Зеленського на бюджетному велосипеді і залишив його на Банковій без нагляду

Ляшко приїхав до Зеленського на бюджетному велосипеді і залишив його на Банковій без нагляду

Ляшко на велосипеді
Ляшко на велосипеді

Сьогодні вранці, 21 травня, депутат Олег Ляшко приїхав в Адміністрацію Президента на консультації глави держави Володимира Зеленського на велосипеді. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, повідомляється, що Ляшко обурився відсутністю паркування для транспорту, сказавши "не бачу парковки для велосипедів".

Також Ляшко запропонував охочим покататися на велосипеді, проте потім поставити його назад.

Ляшко залишив свій велосипед без нагляду. Зазвичай велосипеди прив'язують до стовпа ланцюгом, щоб уникнути крадіжки.

Сам велосипед Ляшко опломбований. Судячи з усього Службою безпеки або УДО.

Велосипед Ляшко фірми Specialized серії P Series в інтернеті коштує в діапазоні 10-17 тисяч гривень, що можна порівняти з вартістю моделей для дітей, і знаходиться в нижньому ціновому сегменті.

Зараз на велосипеді Ляшко катаються журналісти, які на Банковій очікують закінчення консультацій керівників фракцій ради з Зеленським з розпуску парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді.

Раніше Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом

Більше новин про: Олег Ляшко Велосипед Адміністрація Президента України

Архів
Новини
Зеленський домовився про дострокові вибори 21 липня на зустрічі з фракціями 13:06
Апеляційний суд допитав потерпілого у справі члена ВРП Гречківського 13:03
ГУ НП в Рівненській області
Поліція встановлює осіб, що кинули гранату в будинок бізнесмена в Рівному 12:51
ДБР почало розслідувати держзраду Порошенка за заявою Портнова 12:44
Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час країна рухалася вперед, - Володимир Кличко про інавгурацію 12:43
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків 10:25
більше новин
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok