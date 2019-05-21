Місія МВФ почала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала роботу в Україні.

Про це Українським Новинам повідомив представник Київського офісу МВФ.

"Місія приступила до роботи", - сказав він.

Місія буде працювати 2 тижні і буде проводити оцінку виконання програми співпраці України і фонду.

Останній раз місія МВФ працювала в Україні у вересні минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, якою буде співпраця з МВФ після його відставки.

Тим часом, МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.