Місія МВФ почала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала роботу в Україні.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Київського офісу МВФ.\r\n"Місія приступила до роботи", - сказав він.\r\nМісія буде працювати 2 тижні і буде проводити оцінку виконання програми співпраці України і фонду.\r\nОстанній раз місія МВФ працювала в Україні у вересні минулого року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, якою буде співпраця з МВФ після його відставки.\r\nТим часом, МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.