Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg

Состояние бывшего Президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что снова пойдет на выборы сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что Порошенко утратил статус миллиардера.

"Кондитерский магнат был лишен статуса миллиардера вскоре после его избрания президентом в июне 2014 года. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов", - свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Отмечается, что самый ценный актив Порошенко – корпорация Roshen. Он основал компанию в 1996 году, объединив полдюжины производителей шоколада, печенья и тортов, и взяв для названия средние буквы его фамилии. Он стал крупнейшим в Украине кондитером и крупным бизнес-игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии.

По данным Bloomberg, объем производства Roshen, который превысил 400 тыс. тонн в 2012 году, упал на 25% в течение следующих двух лет после того, как его продукция была запрещена в России.

Кроме того, другие активы Порошенко включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко показал свой новый прозрачный офис.

Тем временем, киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018.