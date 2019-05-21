Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg

Состояние бывшего Президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что снова пойдет на выборы, после выборов в 2014 году сократилось на 40%. Об этом сообщает Bloomberg.\r\nТак, сообщается, что Порошенко утратил статус миллиардера.\r\n"Кондитерский магнат был лишен статуса миллиардера вскоре после его избрания президентом в июне 2014 года. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов", - свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.\r\nОтмечается, что самый ценный актив Порошенко – корпорация Roshen. Он основал компанию в 1996 году, объединив полдюжины производителей шоколада, печенья и тортов, и взяв для названия средние буквы его фамилии. Он стал крупнейшим в Украине кондитером и крупным бизнес-игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии.\r\nПо данным Bloomberg, объем производства Roshen, который превысил 400 тыс. тонн в 2012 году, упал на 25% в течение следующих двух лет после того, как его продукция была запрещена в России.\r\nКроме того, другие активы Порошенко включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко показал свой новый прозрачный офис.\r\nТем временем, киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018.