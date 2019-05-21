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21 мая 2019, вторник, 09:20 1126
Политика 2019-05-21T09:20:24+03:00
Українські Новини
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg

Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Состояние бывшего Президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что снова пойдет на выборы, после выборов в 2014 году сократилось на 40%. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что Порошенко утратил статус миллиардера.

"Кондитерский магнат был лишен статуса миллиардера вскоре после его избрания президентом в июне 2014 года. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов", - свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Отмечается, что самый ценный актив Порошенко – корпорация Roshen. Он основал компанию в 1996 году, объединив полдюжины производителей шоколада, печенья и тортов, и взяв для названия средние буквы его фамилии. Он стал крупнейшим в Украине кондитером и крупным бизнес-игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии.

По данным Bloomberg, объем производства Roshen, который превысил 400 тыс. тонн в 2012 году, упал на 25% в течение следующих двух лет после того, как его продукция была запрещена в России.

Кроме того, другие активы Порошенко включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко показал свой новый прозрачный офис.

Тем временем, киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018.

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