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21 травня 2019, вівторок, 09:20 28
Політика 2019-05-21T09:25:11+03:00
Українські Новини
Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера, - Bloomberg

Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера, - Bloomberg

Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба

Статки колишнього Президента України Петра Порошенко, який заявив, що знову піде на вибори, після виборів у 2014 році скоротилися на 40%. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, повідомляється, що Порошенко втратив статус мільярдера.

"Кондитерський магнат був позбавлений статусу мільярдера невдовзі після його обрання президентом в червні 2014 року. Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів", - свідчить індекс Bloomberg Billionaires.

Наголошується, що найцінніший актив Порошенко – корпорація Roshen. Він заснував компанію в 1996 році, об'єднавши півдюжини виробників шоколаду, печива і тортів, взявши для назви середні літери його прізвища. Він став найбільшим в Україні кондитером і великим бізнес-гравцем у регіоні, з фабриками в Росії, Литві та Угорщині.

За даними Bloomberg, обсяг виробництва Roshen, який перевищив 400 тис. тонн в 2012 році, впав на 25% протягом наступних двох років після того, як його продукція була заборонена в Росії.

Крім того, інші активи Порошенко включають в себе банк, телевізійний канал, страхову компанію і декілька сільськогосподарських і харчових підприємств.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко показав свій новий прозорий офіс.

Тим часом, київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% у 2018.

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