Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера, - Bloomberg

Статки колишнього Президента України Петра Порошенко, який заявив, що знову піде на вибори, після виборів у 2014 році скоротилися на 40%. Про це повідомляє Bloomberg.\r\nТак, повідомляється, що Порошенко втратив статус мільярдера.\r\n"Кондитерський магнат був позбавлений статусу мільярдера невдовзі після його обрання президентом в червні 2014 року. Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів", - свідчить індекс Bloomberg Billionaires.\r\nНаголошується, що найцінніший актив Порошенко – корпорація Roshen. Він заснував компанію в 1996 році, об'єднавши півдюжини виробників шоколаду, печива і тортів, взявши для назви середні літери його прізвища. Він став найбільшим в Україні кондитером і великим бізнес-гравцем у регіоні, з фабриками в Росії, Литві та Угорщині.\r\nЗа даними Bloomberg, обсяг виробництва Roshen, який перевищив 400 тис. тонн в 2012 році, впав на 25% протягом наступних двох років після того, як його продукція була заборонена в Росії.\r\nКрім того, інші активи Порошенко включають в себе банк, телевізійний канал, страхову компанію і декілька сільськогосподарських і харчових підприємств.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко показав свій новий прозорий офіс.\r\nТим часом, київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% у 2018.