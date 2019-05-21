Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера, - Bloomberg

Статки колишнього Президента України Петра Порошенко, який заявив, що знову піде на вибори повідомляє Bloomberg.

Так, повідомляється, що Порошенко втратив статус мільярдера.

"Кондитерський магнат був позбавлений статусу мільярдера невдовзі після його обрання президентом в червні 2014 року. Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів", - свідчить індекс Bloomberg Billionaires.

Наголошується, що найцінніший актив Порошенко – корпорація Roshen. Він заснував компанію в 1996 році, об'єднавши півдюжини виробників шоколаду, печива і тортів, взявши для назви середні літери його прізвища. Він став найбільшим в Україні кондитером і великим бізнес-гравцем у регіоні, з фабриками в Росії, Литві та Угорщині.

За даними Bloomberg, обсяг виробництва Roshen, який перевищив 400 тис. тонн в 2012 році, впав на 25% протягом наступних двох років після того, як його продукція була заборонена в Росії.

Крім того, інші активи Порошенко включають в себе банк, телевізійний канал, страхову компанію і декілька сільськогосподарських і харчових підприємств.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко показав свій новий прозорий офіс.

Тим часом, київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% у 2018.