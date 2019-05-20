Порошенко показав свій новий прозорий офіс

Про це Порошенко повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

"Переїхав у прозорий офіс. Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", - написав колишній Президент.

Також Порошенко опублікував фотографії свого робочого приміщення.

Офіс Порошенка. Фото: poroshenko/Twitter

Переїхав до прозорого офісу. Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом України. Порошенко втратив свої повноваження.

Напередодні інавгурації Порошенко звернувся до Зеленського.