Порошенко показав свій новий прозорий офіс

Екс-Президент Петро Порошенко, який заявив, що знову піде на вибори Президента України, вже переїхав у новий офіс.\r\nПро це Порошенко повідомив у своєму мікроблозі Twitter.\r\n"Переїхав у прозорий офіс. Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", - написав колишній Президент.\r\n\r\nТакож Порошенко опублікував фотографії свого робочого приміщення.\r\n\r\nОфіс Порошенка. Фото: poroshenko\/Twitter\r\n\r\nПереїхав до прозорого офісу.Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com\/CnrgU2cgqk\r\n— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 травня Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом України. Порошенко втратив свої повноваження.\r\nНапередодні інавгурації Порошенко звернувся до Зеленського.