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20 травня 2019, понеділок, 21:34 29
Президент 2019-05-20T22:01:57+03:00
Українські Новини
Порошенко показав свій новий прозорий офіс

Порошенко показав свій новий прозорий офіс

Офіс Порошенка. Фото: poroshenko/Twitter
Офіс Порошенка. Фото: poroshenko/Twitter

Екс-Президент Петро Порошенко, який заявив, що знову піде на вибори Президента України, вже переїхав у новий офіс.

Про це Порошенко повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

"Переїхав у прозорий офіс. Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", - написав колишній Президент.

Також Порошенко опублікував фотографії свого робочого приміщення.

Офіс Порошенко. Фото: poroshenko/TwitterОфіс Порошенка. Фото: poroshenko/Twitter

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом України. Порошенко втратив свої повноваження.

Напередодні інавгурації Порошенко звернувся до Зеленського.

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